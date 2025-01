Ilrestodelcarlino.it - Il piano post alluvione. Dossier Comune-Regione. Ecco le ipotesi in campo

La mappatura del sistema idrico bolognese è in corso. Dal Ravone agli altri canali che scendono dai colli. Dopo il sopralluogo del sindaco Matteo Lepore col presidente dellaMichele de Pascale nelle zone alluvionate, le date da segnare in rosso sono il 20 e il 28 gennaio, quando partiranno le prime assemblee coi cittadini al cinema Bellinzona. In quell’occasione, spiega l’assessore alla Sicurezza idralulica Daniele Ara, verranno illustrati gli interventi e gli scenari futuri, contenuti in uncomplessivo condiviso con la. Moro. La sinergia Palazzo d’Accursio-Viale Aldo Moro si concretizzerà in una proa condivisa: una riunione tecnico-politica già c’è stata e, poco prima dell’assemblea del 20, è attesa qualche anticipazione con alcunein merito agli interventi da mettere in