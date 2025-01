Quotidiano.net - Il mercato digitale in Italia vale oltre 39 miliardi di euro. I trend

Roma, 17 gennaio 2025 – E’ uno dei mercati con la maggiore crescita in, quello, come testimonia il primo semestre 2024, chiuso con un incremento del 2,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e con previsioni per il triennio 2024-2027 davvero incoraggianti. Il valore delè stato di 39,2di, grazie soprattutto alla crescita dei settori dei Servizi Ict (+7,4%), spinti soprattutto dalCloud (+17,2%), dai Contenuti e dalla pubblicità(+4,9%) e dai Software e soluzioni Ict (+3,3%). I dati sono stati presentati dal rapporto “Ilin2024. Previsioni 2024-2027”, pubblicato da Anitec- Assinform. I dati del rapporto sulTra le maggiori variazioni rispetto alle previsioni sul 2024 dello scorso giugno si evidenziano: una previsione in ulteriore miglioramento dei Dispositivi e Sistemi (-0,2%) dovuta all’incremento nei comparti relativi ai pc e ai sistemi Enterprise; una maggiore crescita del segmento Software e Soluzioni Ict; un ulteriore aumento dei Servizi Ict; un miglioramento deldei Servizi di Rete (+1,3%); una sostanziale conferma della crescita del settore dei Contenuti Digitali.