Unlimitednews.it - Il Manchester City blinda Haaland, rinnovo fino al 2034

Leggi su Unlimitednews.it

(INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Un contratto a vita o quasi. Erlingsi lega alper altri dieci anni: ufficiale ilaldel 24enne attaccante norvegese. Prelevato dal Borussia Dortmund nell’estate 2022 e da allora protagonista delle vittorie dei Citizens con 111 gol in 126 partite,aveva inizialmente firmatoal 2027. Ora il prolungamento che lo vedrà dunque giocare all’Etihada 34 anni. “Sono davvero felice di aver firmato questo nuovo contratto e di poter guardare avanti sapendo di rimanere ancora a lungo in questo grande club – commenta – E’ un club speciale, pieno di gente fantastica con tifosi incredibili, è l’ambiente ideale per tirare fuori il meglio da ognuno. E voglio anche ringraziare Pep, il suo staff tecnico e tutti gli altri che mi hanno aiutato così tanto negli ultimi due anni”.