Il ‘jolly’ italiano che Guardiola cerca per il suo City | 65 milioni in arrivo?

2025-01-16 18:40:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A:Potrebbe essere l’acquisto milionario più inaspettato del mercato di gennaio. E sebbene si adatti perfettamente a ciò che ManchesterDiIn pochi si aspettavano una trattativa così fulminea come quella che, secondo ‘Sky Sport Italia’, si sta svolgendo a Torino. Il Manchesterè disposto a offrire 60-65per Andrea Cambiaso. mentre la Juventus vuole 80 chili per il giovane terzino.“Ci sono buone probabilità che l’operazione vada a buon fine”, avverte ‘Sky’. Fatto sta che Cambiaso, da capitano in questa stagione, è diventato uno dei giocatori più importanti della Juventus. ma una cifra così alta per un giocatore arrivato a Torino in cambio di 13 ‘kili’ potrebbe ben dare il ‘ Vecchia Signora c’è molta aria nel mercato.