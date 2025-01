Bergamonews.it - Il fuoco, gli animali e i biligòcc: la tradizione di Sant’Antonio in Bergamasca

Il 17 gennaio si celebraAbate. A questo santo, che è una delle figure più amate e venerate della cristianità e non solo, si legano numerose tradizioni in.Fra queste c’è l’allestimento delle bancarelle con i “”, che anche quest’anno sono tornate ad animare il centro di Bergamo: si possono trovare in piazza Matteotti, di fronte a Palazzo Frizzoni, per tutto l’arco della giornata. Per chi non lo sapesse, isono castagne fatte essiccare e poi affumicate sopra i secadùr di legno, raccolte in lunghi fili. La loro presenza ricorda i banchetti che storicamente popolavano l’antica piazza rendendola luogo d’incontro da generazioni.Oltre a questo appuntamento evergreen in città, annualmente a Casale di Albino si svolge la sagra dedicata a questa specialità: l’iniziativa, giunta alla 36esima edizione, avrà luogo domenica 2 febbraio.