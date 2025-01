Bergamonews.it - Il Comune di Bergamo aggiorna l’imposta di soggiorno: passa dal 6 al 7%

Leggi su Bergamonews.it

. La Giunta comunale diha approvato l’mento deldi, chedal 6% al 7% del costo del pernottamento per i turisti che scelgono di soggiornare presso le strutture ricettive o immobili situati nel territorio comunale. Rimane invariato il limite massimo deldi 5 euro a persona per notte, applicabile per un massimo di 5 giorni consecutivi.Introdotta ail 1° gennaio 2012,dirappresenta anche uno strumento per il finanziamento di progetti legati alla promozione turistica della città. I proventi raccolti vengono infatti destinati a interventi volti alla valorizzazione e manutenzione del patrimonio culturale e ambientale locale, oltre che al miglioramento dei servizi pubblici utilizzabili sia dai visitatori sia dai cittadini.