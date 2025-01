Tvplay.it - Il Como sogna in grande, sul piatto un nome pazzesco: Fabregas ci crede

I lariani potrebbero mettere a segno un colpo clamoroso, occhio alla formula e alla volontà del calciatore.Ilcontinua a stupire in Serie A, quantomeno sul mercato. I lariani occupano, al momento, la sedicesima posizione in classifica ma stanno lavorando per portare adegli innesti che possano far conquistare agli uomini di Cescla salvezza.Ilin, sulunci(LaPresse) tvplay.itPer farlo non sta mancando di certo l’impegno economico da parte della società, che tra il mercato estivo e quello invernale ha già speso quasi 100 milioni di euro. Sono quasi 50 quelli spesi nella finestra estiva, e quasi trenta quelli sborsati nel solo mese di gennaio. Sono arrivati Maxence Caqueret per 17 milioni di euro (nella top 10 dei centrocampisti più costosi della storia della Serie A a gennaio), e poi l’attaccante Assane Diao per 12 milioni di euro e, infine, il nuovo portiere Jean Butez per circa 2 milioni di euro.