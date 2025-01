Linkiesta.it - Il 2025 sarà un anno positivo per la finanza, ma negativo per l’industria italiana

unper la, mapermetalmeccanica. E la crescita economica ne risentirà. Preoccupano molto il calo demografico e la sostenibilità del welfare, un po’ meno il mercato del lavoro. Prevale il pessimismo sulla tutela dell’ambiente. Ma l’elefante nella stanza restano i grandi cambiamenti nei posizionamenti geopolitici, con l’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca e le nuove concentrazioni di potere.È questo il quadro di grande incertezza che viene fuori per ildalle risposte dei centodieci esperti coinvolti nel New Year’s Forum, il nuovo think tank coordinato da Marco Bentivogli e Valeria Manieri, che si riunisce per la prima volta a Roma nella sua edizione zero, con un comitato scientifico composto da nomi come Marta Dassù, Ferruccio De Bortoli, Antonella Polimeni e Vittorio Emanuele Parsi.