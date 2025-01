Lanotiziagiornale.it - I pm al guinzaglio del governo: primo sì alla riforma sfascia-giustizia sognata da Berlusconi

“Una giornata storica per l’Italia e per il. La Separazione delle carriere è stato uno dei grandi progetti di Silvio, che abbiamo realizzato mantenendo l’impegno preso con i nostri elettori”. Bastano queste poche parole del Ministro per le Riforme Istituzionali, Elisabetta Casellati, per spiegare perché ieri è stata una giornata infausta per laitaliana.Favorevoliseparazione anche Azione e Più EuropaIl “grande progetto” del Cavaliere (e prima di lui del venerabile Maestro della P2, Licio Gelli) ha infatti fatto un passo avanti, con ilvotoCamera del ddl costituzionale che divide i magistrati tra inquirenti e giudicanti: 174 voti favorevoli, 92 contrari e 5 astenuti. Il centrodestra ha votato compatto, le opposizioni si sono divise: contrari Pd, M5S e Avs, mentre a favore si sono espressi Azione e Più Europa, con Italia viva astenuta (ma solo perché contraria al sorteggio dei componenti laici e togati dei due Csm).