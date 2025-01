Quifinanza.it - I medici e il potere dei social, boom tra gli oncologi. Ma attenzione ai profili fake

Con la pandemia di Covid si è fatta sempre più strada la figura del medico “influencer”. Con esperti che si sono posti direttamente suimedia per interagire con il pubblico, fino al punto di diventare veri e propri “opinionisti” sulle tematiche di salute, creando, come spesso avviene su queste piattaforme, un grande numero di followers. E determinando anche posizioni estreme.Ma quale può essere il valore della comunicazioneinna? Parlando dia, quindi di tumori, una risposta viene da una ricerca condotta nel nostro Paese. E’ lo studio lo studio SMARTY, promosso dall’Istituto Europeo dia in collaborazione con esperti dell’Università Bocconi, dell’Università Ca’ Foscari e del Centro di Riferimentoco (CRO) di Aviano, appena pubblicato sulla rivista JCO Global Oncology.