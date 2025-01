Quotidiano.net - I marine potranno contare su Bolt-M, un drone portatile da ricognizione ma anche d’attacco. L’AI è il segreto: fa tutto da solo

Roma, 17 gennaio 2025 - Iamericani saranno forniti del nuovo-M di Anduril, un UAV militare super tecnologico superiore a quelli schierati da Ucraina e Russia in guerra. Il, che fa parte della famiglia di quadricotteri trasportabili con lo zaino, si avvale dell'intelligenza artificiale e rappresenterà un utile supporto alle truppe.-M con Ai: fadaDi base ilM ha la configurazione didaper missioni ISR ??(intelligence, sorveglianza e). Ma puòtrasportare una testata esplosiva da 3 libbre. Non teme il buio grazie a una telecamera a infrarossi per le missioni notturne. Vanta un'autonomia di 20 chilometri e un tempo in volo di 40 minuti. Il vero punto di forza però è l'AI, che consente un'elaborazione integrata dell'azione.