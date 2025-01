Ilrestodelcarlino.it - I liguri sono a secco di vittorie da 11 turni

Che avversario si troverà di fronte questa sera il Cesena? La risposta non è per niente scontata. Certo, sappiamo che la Sampdoria è una delle grandi delusioni di questo campionato di serie B e che la squadra allenata da Leonardo Semplici (nella foto) ha un disperato bisogno di punti, visto che inon vincono da ben undici giornate. Ma dopo le certezze arrivano molti punti interrogativi, dati anche dal fatto che i blucerchiati di Genova si stanno muovendo pesantemente sul mercato: i primi due arrivatiM’ Mbaye Niang e Pietro Beruatto, il primo è un attaccante che in Italia ha indossato anche le maglie del Milan e del Torino, la scorsa stagione nel mercato di gennaio arrivò a Empoli contribuendo in modo decisivo alla salvezza del toscani, mentre Pietro Beruatto è un difensore esterno prelevato dal Pisa.