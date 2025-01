Pronosticipremium.com - I Friedkin rilanciano l’aumento di capitale della Roma: rinvio al 2025 con una posta più alta

Leggi su Pronosticipremium.com

Secondo quanto riportato da Open, ihanno deciso di rinviare di un annodiinizialmente previsto entro il 31 dicembre 2024. L’operazione, che avrebbe dovuto raggiungere un massimo di 520 milioni di euro, è stata sta al 31 dicembre, con un significativo incrementosomma da destinare alla ricapitalizzazione: il nuovo limite massimo è stato fissato a 650 milioni di euro, ben 130 milioni in più rispetto alle previsioni iniziali.La decisione è stata formalizzata durante l’assemblea totalitariasocietà giallorossa del 12 dicembre scorso. Non essendo più quotata in borsa, lanon è tenuta a fornire comunicazioni periodiche obbligatorie, ma da quanto emerge, i versamenti relativi aldioriginariamente pianificato non sono stati effettuati, nemmeno in parte.