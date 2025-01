Quotidiano.net - I borghi d’Italia ad Agritravel Expo

Turismo esperienziale e lento, autenticità e integrità, comunità locale: sono i valori che contraddistinguono la vacanza nei, realtà diffusa in Italia e protagonista di ’– Fiera dei Territori e del Turismo Slow’, dal 4 al 6 aprile nella Fiera di Bergamo Promoberg. Giunta alla decima edizione,rappresenta un’importante vetrina internazionale per le destinazioni che propongono vacanze slow, sostenibili e di prossimità, sia per il pubblico sia per gli operatori di settore. Un’area tematica fieristica non poteva che essere dedicata ai, luoghi dal sapore antico, con una storia dalla forte identità, immersi in paesaggi di bellezza unica. Un patrimonio storico, culturale, paesaggistico inestimabile, ma anche un’importante attrazione turistica e fonte di valore economico.