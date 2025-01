Nerdpool.it - I 7 trailer peggiori del Marvel Cinematic Universe: quando la magia non funziona

Leggi su Nerdpool.it

Studios è noto per i suoiiconici che sanno generare un’immensa attesa per i film del(MCU). Tuttavia, non tutte le anteprime hanno colpito nel segno. Ecco setteMCU che non sono riusciti a conquistare i fan, lasciando una sensazione di delusione anziché di entusiasmo.The Incredible Hulk – PrimoIron Man debuttò nel 2008 con unspettacolare, il pubblico rimase estasiato. Ma pochi mesi dopo, il primodi The Incredible Hulk deluse. Scene troppo cupe e un montaggio privo di personalità fecero sembrare questo film più un generico blockbuster d’azione che una produzione. Le battaglie tra i mostri in CGI alla fine delnon aiutarono a trasmettere un’identità forte al progetto.The Avengers – TeaserUn teaser per The Avengers con una canzone dei Nine Inch Nails sembrava un’idea vincente, ma il risultato fu deludente.