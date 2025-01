Top-games.it - I 5 Boss più potenti di Elden Ring

Quali sono ipiùdi?Sono stati finalmente divulgati i dati ufficiali suipiùdi tutto l’interregno, ini giocatori sono chiamati ad affrontare sfide che li metteranno alla prova non solo nel videogioco.Anche se i migliori speedrunner riescono ad affrontarein pochissimo tempo e ad uscirne vincitori i dati che trapelano sono ben differenti da quello che ci potevamo aspettare e in questa Top 5 troveremo anche nemici che non ci saremmo mai aspettati.Top 5didal meno temibile alla disfatta sicuraInizierei subito parlando del Generale Radahn che ha mietuto la bellezza di 139 milioni di vittime nell’ultimo anno di carriera e nonostante lafight lo permetta, i giocatori a quanto pare hanno trascurato la possibilità di evocare gli aiuti degli altri personaggi.