Hurzeler ammette che ogni vittoria in Premier League significa molto per lui dopo che il Brighton ha superato Ipswich a Portman Road

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-17 00:26:00 Ecco quanto riportato poco fa:Il tecnico delFabianè stato felice di portare a casa tre punti contro l’nonostante i suoi giocatori non fossero al meglio.I Seagulls hanno vinto 2-0 a, grazie ai gol nel secondo tempo di Kaoru Mitoma e Georginio Rutter.Estende la serie di imbattibilità della squadra della South Coast a sei partite, anche se ci sono stati troppi pareggi per i gusti dell’allenatore.Ma questa è stata unache sicuramente lo salverà.Intervenendola partita, ha detto: “Non è stata la nostra prestazione migliore, ma alla fine abbiamo controllato la partita ed eravamo stabili senza possesso palla.“Abbiamo creato più occasioni nel secondo tempo, quindi abbiamo meritato di vincere. Ne sono felice.“Abbiamo sofferto in questo periodo e questadeve darci fiducia e fiducia in noi stessi.