Hai già bevuto abbastanza! | Novak Djokovic brutalizza lo spettatore molesto | Guarda

Prosegue la marcia diagli Austrlian Open: il fuoriclasse serbo ha liquidato Tomas Machac, una vittoria netta in tre set (6-1, 6-4, 6-4). Ma si parlerà a lungo di quanto accaduto subito dopo il termine della partita. Infatti Nole, dopo aver chiuso l'incontro con il consueto urlo di gioia, si è girato verso unoche lo aveva infastidito a più riprese durante il match. Con un gesto chiarissimo, evidente, eloquente,ha portato il dito all'orecchio, come a dire: "Non ti sento, cos'è, non parli più?". Poi lo ha indicato con fare deciso e ha aggiunto una mimica inequivocabile che sembrava significare: "Dico a te, vieni qui.". Un palese gesto di sfida. Successivamenteha celebrato la vittoria con un bacio alla moglie Jelena, presente sugli spalti, mentre il pubblico gli tributava con un applauso scrosciante.