Ilnapolista.it - Haaland guadagnerà uno stipendio indecente, ma le proteste dei tifosi saranno come urla al vento (Telegraph)

Il prolungamento di contratto di Erlingcol Manchester City di 9 anni e mezzo a circa 40 milioni di sterline l’anno ha fatto storcere il naso.uno, ma ledeialOliver Brown sulscrive:Oggi Erlingè pronto a guadagnare ogni settimana quello che 46 anni fa guadagnava Trevor Francis in un anno, il primo giocatore da “un milione di sterline”. Dal poter investire in due jet privati, ora il norvegese può acquistare un’intera flotta. Una volta ipotevano aspettarsi di condividere i viaggi in autobus con le persone che idolatravano. Ma tale contatto è svanito da tempo, con gli irriducibili ora ridotti a bighellonare fuori dai campi di allenamento nella disperata speranza di un terzino sinistro di riserva che abbassa il finestrino oscurato della sua Lamborghini.