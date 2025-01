Thesocialpost.it - “Ha tradito Bonolis con lui, famoso”. Selvaggia Lucarelli, rivelazioni bomba su Sonia Bruganelli

Leggi su Thesocialpost.it

La rivelazione fatta daha suscitato grande scalpore, poiché ha svelato dettagli inediti riguardoe Paolo. La giudice di Ballando con le stelle ha confermato che l’ex opinionista del GF avrebbe intrapreso una relazione clandestina, durata ben cinque anni, ai danni del marito.Nella sua newsletter “Vale tutto”,non ha risparmiato dettagli sui presunti tradimenti dinei confronti di Paolo. Ha messo in evidenza come, dopo la nascita del loro figliolo,avesse cominciato ad assumere un ruolo sempre più centrale nella carriera di. Laavrebbe avviato una società, che però non ha avuto lunga vita, con un socio destinato a scomparire rapidamente, e in seguito, grazie a Paolo, avrebbe proposto a Lucio Presta di avviare un’impresa insieme.