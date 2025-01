Ha 31 anni dieci figli e 150 arresti per furto | Ma non può andare in carcere

Leggi su Dayitalianews.com

L’ultimo arresto è avvenuto due giorni fa, mentre a Piazza Navona a Roma, stava commettendo sempre il solito reato, in questo caso, si trattava di una turista: borseggio. E’ stata condannata a otto mesi, ma non li dovrà scontare.Lei, A.Z. (abbiamo scelto di non pubblicare il nome ma solo le iniziali) ha 31. La prima denuncia perl’ha avuta a 11 e, quella di due giorni fa , è la 150esima volta che viene arrestata. Però, anche in questo caso, non sarà incarcerata ed è tornata in libertà anche dopo la condanna a 8 mesi. Questo perché A.Z. ha ben 10ed è in attesa dell’undicesimo. Deve scontare 30diA.Z. ha totalizzato 30diche dovrebbe scontare ma, spiega Repubblica, per le gravidanze, torna ogni volta libera. A.Z. vive nel campo rom di Castel Romano.