Quotidiano.net - Guerriglia urbana a Napoli: Borrelli denuncia la notte di follia per Sant'Antonio Abate

staè stata "". Loil parlamentare Francesco Emilioche ha assistito in diretta e documentato momenti di "" per ladi, ricorrenza in occasione della quale si accendono falò per la 'tradizione' del cippo. Ci sono stati, riferisce, roghi in più punti della città, lanci di sassi, bottiglie di vetro, bombe carta. E ancora, sassaiole contro i vigili del fuoco e forze dell'ordine con gazzelle dei carabinieri danneggiate. Per, altro che decreti sicurezza, ci vorrebbero in città "i carri armati". "Si sono registrati - racconta - diversi roghi ed incidenti in tanti punti della città. Quarteri Spagnoli, Forcella, Sanità, Salvator Rosa, Mergellina, Corso Garibaldi. Nel Rione Sanità, a Piazza San Gaetano, oltre 100 ragazzi hanno appiccato il fuoco ad un cippo alto almeno 4 metri.