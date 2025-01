361magazine.com - Grande Fratello, Lorenzo incontra il guru della moda: la verità e il consiglio per Shaila

Leggi su 361magazine.com

Spolveratoil: il confronto in diretta. Ecco cosa è emersoSpolveratoil, Saro Mattia Taranto in diretta. Il modello si ritrova faccia a faccia con ilper un chiarimento su quanto accaduto dopo un evento.Leggi anche, Helena senza freni ritorna in Casa: “Ho delle prove”Ecco cosa è emerso in diretta“Ci siamo visti forse una o due volte” affermanel momento in cui scopre Saro in cortiletto. Saro replica: “La prima, la principale”,chiede: “La prima del film?”, ilcontinua: “Si, e cosa è successo quella sera? Lo devo raccontare io?”,afferma: “Io ricordo che sono andato a casa”. Saro aggiunge: “Noi quella sera cosa abbiamo fatto? Siamo andati all’after party quella sera, tu sei stato molto galante, molto carino.