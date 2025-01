Quotidiano.net - Grande Fratello, Lorenzo incontra il guru della moda. I tantissimi nominati e i ritorni di Jessica ed Helena

Leggi su Quotidiano.net

Polemiche, nuovi, preferiti dal pubblico e la sorpresa dell’incontro per Tommaso Franchi con la mamma hanno caratterizzato la puntata di giovedì 16 gennaio del. I preferiti Il ritorno diPrestes Il confronto fraSpolverato e ilMorlacchi ancora alEva Grimaldi e Stefania Orlando litigano II preferiti Tra Amanda Lecciso,Spolverato, Bernardo Cherubini e Maxime Mbanda, che erano finiti inon nella scorsa puntata, il televoto ha sceltoSpolverato e Amanda Lecciso come preferiti del pubblico. Il ritorno diPrestesPrestes controSpolverato. “Tu dici bugie a te stesso e te la credi. Tu hai sempre e solo giocato con me. Sei un bugiardo” lo attacca la mobrasiliana.