Anticipazionitv.it - Grande Fratello, Giulia Salemi fredda Stefania Orlando? Il gesto che non convince

Leggi su Anticipazionitv.it

La puntata deldel 16 gennaio 2025 ha regalato un misto di emozioni, momenti emozionanti e polemiche. Tra i momenti più discussi, il collegamento in diretta cone Pierpaolo Pretelli, neo genitori del piccolo Kian. Tuttavia, un dettaglio non è sfuggito agli spettatori: la breve ma evidente freddezza nel saluto tra. Scopriamo cosa ci sarebbe dietro questo comportamento alquanto particolare e inaspettato.: il collegamento cone Pierpaolo PretelliDurante la puntata, Alfonso Signorini ha voluto celebrare la nascita di Kian, collegandosi cone Pierpaolo per congratularsi. In un clima di applausi ed emozioni, laè stata interpellata per commentare l’evento. “Io ho visto nascere la storia in diretta”, ha detto, ma la reazione dinon è passata inosservata.