Google come Meta no al fact checking dell’Ue | l’esempio pro Trump di Elon Musk

, la società californiana che include anche YouTube, prende le distanze dalle normative europee previste dal Digital Services Act (Dsa). Un documento interno, ottenuto da Axios, conferma che il colosso tecnologico non implementerà strumenti di verifica delle informazioni nei suoi risultati di ricerca o nei contenuti video. Una decisione che segue l’approccio statunitense, condiviso da X (ex Twitter) sotto la guida di.Big G e il confronto con l’Europaha comunicato all’Unione Europea che non intende aggiungere ilai risultati di ricerca e ai video sulla piattaforma YouTube. Non introdurrà alcun sistema per classificare o rimuovere i contenuti. Lo ha reso noto Axios, che ha visionato il documento presentato dall’azienda a Bruxelles.Il colosso di Mountain View, che non ha mai incluso ilnelle sue pratiche di moderazione, aveva già fatto sapere di non voler cambiare questa politica.