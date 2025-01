Golf The American Express 2025 | Poston leader dopo il primo giro Molinari e Manassero inseguono

Leggi su Sportface.it

È iniziata l’azione a La Quinta, in California, dove è in corso il The, evento valido per il PGA Toure che si concluderà domenica 19 gennaio. A comandare la classificailturno è lo statunitense J.T., che ha chiuso con 62 colpi (-10) realizzando nove birdie e un eagle per chiudere in vantaggio di un colpo su Justin Lower (63 colpi, -9) che invece ha iniziato dal La Quinta Country Club., quindi, per il momento conferma il feeling positivo con i percorsi che caratterizzano questo evento che lo ha visto chiudere sesto nel 2023 e a pari merito per l’undicesimo posto lo scorso anno. Più in generale, il nativo della North Carolina si trova a suo agio nelle prove nel deserto,aver vinto a Las Vegas nella scorsa primavera.MatteoTheTornando alla classifica, Lower, che ha disputato un round senza bogey e soprattutto con alcuni eagle consecutivi, ha a sua volta un vantaggio di un colpo su un gruppetto di cinque atleti a 64 colpi (-8), mentre tra coloro che sono in ottava posizione con 65 colpi (-7) figura anche Nick Taylor, vincitore al Sony Open la scorsa settimana alle Hawaii, che ha iniziato la sua avventura al Thedal Pete Dye Stadium Course.