Oasport.it - Golf, J.T. Poston al comando del The American Express dopo la prima tornata. Buon avvio di Francesco Molinari e Manassero

isti del PGA Tour danno il via ad un nuovo appuntamento del fine settimana. Spazio infatti al The(montepremi 8.8 milioni di dollari), evento nato nel 1960 e conosciuto fino a qualche stagione fa con la denominazione di Desert Classic. Si gioca come di consueto su tre percorsi, con il taglio posticipato al completamento della buca numero 54. Al termine dellaguida la classifica J.T..L’o sigla un rotondo -10 (62 colpi) sul Nicklaus Tournament Course e vanta una lunghezza di margine sul connazionale Justin Lower. -8 e terza posizione per l’australiano Jason Day, per il tedesco Matti Schmid, e per gli statunitensi Chris Kirk, J.J. Spaun e Joel Dahmen. -7 e top ten completata da un folto gruppetto composto dall’austriaco Sepp Straka, dal canadese Nick Taylor, dall’argentino Alejandro Tosti, dal filippino Rico Hoey, e dai padroni di casa Mark Hubbard, Michael Thorbjornsen, Carson Young, Jackson Suber, Charley Hoffman ed Harry Higgs.