Bergamonews.it - Goggia a Cortina, Casse a Wengen: in cerca di gloria nei templi della velocità

Indinei. Quello che inizia venerdì (17 gennaio) sarà un fine settimana in cui la Coppa del Mondo di sci alpino fa tappa su due piste che hanno segnato la storia degli sport invernali: il circus femminile è a, sull’Olympia delle Tofane, quella che sarà teatro olimpico tra un anno, mentre quello maschile va a, in Austria.Per Sofiasarà la prima gara ‘italiana’ dopo il rientro dall’infortunio dello scorso 5 febbraio, su una pista in cui ha già raccolto tra discesa libera e Super G qualcosa come tre ori, due argenti e due bronzi, entrambi collezionati nel gennaio 2024, in quelle che sono state guardacaso proprio le ultime due garebergamasca prima del lungo stop.Sarà inevitabilmente un ritorno speciale: la 32enne sarà impegnata giovedì 16 e venerdì 17 nei due giorni di allenamenti ufficiali in vistadiscesa di sabato 18 gennaio, mentre domenica 19 è previsto un Super G.