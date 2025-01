Lettera43.it - Gli occhiali smart dei macchinisti giapponesi e le sfide dei think tank cinesi: le notizie dall’Asia

Un paio dida sole speciali per aiutare ia restare concentrati e garantire viaggi più sicuri. A partire da febbraio la East Japan Railway (JR East), una delle più importanti compagnie ferroviarie del Giappone, fornirà lenti polarizzate ai suoi quasi 7 mila ferrovieri da indossare insieme alle classiche divise aziendali. Le prime prove effettuate hanno dimostrato che questimigliorano, di fatto, la visibilità dei guidatori e ne riducono l’affaticamento. Dopo i test oltre il 70 per cento dei, sia dei treni veloci Shinkansen sia delle linee normali, ha detto di essere soddisfatto della prestazione delle nuove lenti.Un treno della East Japan Railway (Getty Images).In Giappone il grande freddo ‘scalda’ i prezzi delle verdurePrima l’ondata di calore record registrata in estate, ora il freddo intenso con forti nevicate.