Quotidiano.net - “Gli Obama sono in crisi”. Michelle diserta anche il giuramento di Trump e si scatena il gossip

Roma, 17 gennaio 2024 -non parteciperà alla cerimonia di insediamento del nuovo presidente Donald. La notizia, confermata ieri, sta facendo il giro delle testate e del web,ndo speculazioni esulle possibili ragioni. Se c’è chi vocifera perfino di unadi coppia trae Barack, c’èchi vede nella sua assenza un gesto politico e di protesta contro l’elezione del tycoon. L’ultima volta che glistati visti insieme è stato cinque mesi fa, alla Convention nazionale dei democratici. L’ex first lady, dopo aver disatteso i funerali di Jimmy Carter, ha confermato tramite un portavoce che non sarà presente all’Inauguration Day del 20 gennaio, ma nonstate espresse le ragioni dell’assenza. Secondo alcuni,vorrebbe evitare di trovarsi faccia a faccia con Donald