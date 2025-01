Ilrestodelcarlino.it - Gli anziani raccontano. Aneddoti e ricordi della Romagna che fu

Tra le saleparrocchia di Sant’Anastasia a Gattolino ha avuto luogo una bella iniziativa a cura del gruppo di‘AmicoTerapia’, guidato dalla volontaria Anna Moretti. Si tratta di una piccola pubblicazione dal titolo ‘Ludli di nost camèn’, che significa ‘Faville dei nostri camini’, ricca die testimonianze di unache fu. Lo scopo dell’opera, ristampata nel 2024, è quello di proseguire la tradizione del racconto, anche dialettale, oltre che quello di dare valore all’attività quotidiana svolta nel centroallestito all’interno dell’ambiente parrocchiale. Un vero e proprio viaggio nel passato che ha come protagonista le voci dei nonni, che ogni settimana si ritrovano per condividere racconti,di una vita lunga e intensa. Il compito di unire passato e presente spetta al dialetto, che diventa un modo per mantenere in auge le tradizioni, le radici e gli usi di una volta.