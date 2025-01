Lettera43.it - Giuseppe Cavo Dragone è il nuovo presidente del Comitato militare della Nato

L’ammiraglioè stato nomidel. Il Cdm lo ha deliberato il 9 dicembre 2024 ma l’ufficialità è arrivata il 17 gennaio seguente. Coordinerà l’organismo che fa da raccordo tra i rappresentanti o i Capi di Stato MaggioreDifesa dei 32 Stati membri., in un’intervista al CorriereSera, ha spiegato che «la pace e la sicurezza non sono gratis. Ma la guerra ha costi immensamente superiori». Riferendosi alle parole di Donald Trump sull’aumento fino al 5 per cento delle spese per la difesa nei Paesi, ha poi aggiunto: «Nei tempi e nei modi lo vedremo, tuttavia in linea di massima ilTrump ha le sue ragioni. Dobbiamo spendere di più. Prima ancora, spendere meglio».L’ammiraglioaccanto al ministro Guido Crosetto (Imagoeconomica).