Tarantinitime.it - Giuramento degli allievi del 143° Corso Formativo della Scuola Allievi Carabinieri di Taranto

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoNella mattinata odierna, presso il PalaMazzola, hanno giurato fedeltà alla Repubblica, glidel 143°di.La cerimonia, che si è tenuta alla presenza del ComandanteLegione, Generale di Divisione Marco Lorenzoni, e delle massime Autorità civili, militari e religiose provinciali e regionali, è giunta al termine di un intenso iter, a conclusione del quale i giovaniconseguono la promozione al grado di “Carabiniere” venendo destinati alle Stazionipresenti su tutto il territorio nazionale. Presenti, per l’occasione, anche Daniela e Stefania BONDI, nipoti del Carabiniere Domenico BONDI, M.O.V.M. alla memoria, a cui è intitolato il, che dopo l’armistizio, nel gennaio del 1945, in Ciano d’Enza (Reggio Emilia), cadde per fucilazione dopo lunghi interrogatori neldei quali fu barbaramente torturato, rimanendo fedele al segreto ed incrollabile nella fierezzasua fede.