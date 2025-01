Lanazione.it - Gispi Tigers, la prima dell’anno contro Arezzo

L’attesa è finita: sarà importante cercare di partire con il piede giusto, per evitare di trovarsi a dover rincorrere. Lo sanno bene i, che domenica prossima alle 14:30 debutteranno nel girone-promozione del campionato di Serie C 2024/25 di rugbyil Vasari, a Coiano. Le ultime sconfitte maturate nell’ultima parte dello scorso anno propriogli aretini eFirenze si sono rivelate ininfluenti ai fini del percorso, in quanto la qualificazione per il raggruppamento che mette in palio un posto per la prossima Serie B era stata già conquistata in precedenza con largo anticipo ed a suon di vittorie e di prestazioni convincenti. Ma vincere, si sa, aiuta a vincere ed è anche per questo che sarà fondamentale mettersi alle spalle le ultime battute d’arresto. Poco più di una settimana fa il gruppo ha sostenuto un allenamento congiunto con i Cavalieri Union, con l’obiettivo comune di ritrovare il ritmo-partita.