Giornata Mondiale della Pizza: è il piatto più richiesto | Perché fa bene alla salute

Il 17 gennaio è la: la pietanza è ancora tra le più richieste e fa. I principalifici.Lamette tutti d’accordo. Ormai è una pietanza condivisa per gusto, qualità e alternative: piace a tutti perchè è semplice, ma può avere anche diversi sviluppi e altrettante varianti. Soddisfa in qualunque modo perchè può essere anche l’occasione di riunire famiglie, amici, conoscenti e colleghi intorno al tavolo. In tempi dove le divisioni sembrano all’ordine del giorno, launisce e in parte fortifica. Sicuramente dal punto di vista economico non soffrecongiuntura.: perchè fa tantoal cuore e allo stomaco – Cityrumors.itSolo in Italia, la pietanza ha un fatturato di circa 15 miliardi l’anno. Oltre 100mila sono gli addetti ai lavori che si dedicanorealizzazione delpiù gustoso per antonomasia nello Stivale.