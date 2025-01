Genderless fashion | come la moda fluida ha cambiato il modo di vestire

Leggi su .com

Life&People.it Sono ormai lontani quei tempi in cui i pantaloni appartenevano solo agli uomini, ora anche le gonne possono essere indossate dal sesso maschile, e il futuro dellasembra proporre sempre più abbigliamento non binario. Nuove regole hanno ridefinito i confini della, dove la femminilità maschile prende il sopravvento e si allontana dal vecchio sistema. Siamo finiti nell’era in cui ci si può identificare in un capo di abbigliamento a prescindere dall’identità di genere, e il cliché che vuole la distinzione tra maschio e femmina è iniziato a entrare in crisi già da svariati anni. A rappresentare questo fervente desiderio di libertà è la Gen Z, quella nata tra il 1995 e 2010, giovanissimi cresciuti totalmente dipendenti dal digitale.Il fenomeno dellaè ormai globale, e non si tratta di una tendenza ma di un vero e proprio movimento rivoluzionario che sta modificando la percezione della bellezza.