Gaza, domenica in libertà i primi 3 ostaggi. Partita la nave italiana con 50 tonnellate di aiuti

Via libera al rilascio deiisraeliani a, come da accordo sulla tregua firmato nella notte a Doha tra Israele e Hamas. Lo chiarisce l’ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu, spiegando che appena l’accordo entrerà in vigore “il rilascio deglipotrà essere effettuato secondo lo schema pianificato”. Tre donne ino saranno rilasciate. Al consiglio di sicurezza convocato da Nethanyahu, come previsto, i ministri di ultradestra Ben Gvir e Bezalel Smotrich hanno votato contro il cessate il fuoco a. Che è comunque approvato dal gabinetto di sicurezza e a breve sarà votato dal governo israeliano. Hamas comunicherà i nomi degliil giorno stesso in cui verranno consegnati alle autorità israeliane, quanto ha appreso intanto il quotidiano Haaretz.