Garnacho, Napoli e Chelsea sono preoccupati per il suo temperamento (Telegraph)

Come già anticipato, ilsi è inserito nella corsa per Alejandrodel Manchester United, sul quale c’è da diverse settimane anche il.Lo United non vuole svendereper il suoSecondo quanto riportato dal:Entrambi i club nonsicuri nell’investire 50 milioni di sterline per acquistarenella finestra di trasferimento di gennaio, tra i dubbi che circondano il suo. Bruno Fernandes, il capitano dello United, ha messo in discussione l’atteggiamento diin passato e in questa stagione ha affermato che il 20enne non ha festeggiato un gol contro il Leicester City perché sentiva di aver perso la fiducia dei tifosi.hanno tentato di ottenere rassicurazioni sull’atteggiamento di; lo United non sta pensando di venderlo ora, di certo non a un prezzo ridotto.