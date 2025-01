Ilnapolista.it - Garnacho, il Napoli si gioca la carta della pazienza: 50 milioni è la cifra giusta (Corsport)

, ilsila: 50è la)Il Corriere dello Sport fa il punto sul mercato del, in particolare sul dopo Kvaratskhelia e quindi suil ventenne che piace tanto ad Antonio Conte.Scrive il Corriere dello Sport:È giovane, forte e ha un grande talento ancora del tutto inespresso. Insomma, è un profilo da. Poi, però, bisogna scontrarsi con il Manchester United, con cui ci sono buoni rapporti costruiti con l’affare McTominay. E i Red Devils, compreso l’allenatore Ruben Amorim, pubblicamente fanno i vaghi. La richiesta iniziale è di 60di sterline, più o meno 71di euro. La valutazione – secondo chi opera nel mercato – è invece di 50, unanettamente inferiore e più in linea con quanto ha in effetti dimostrato l’argentino.