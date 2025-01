Ilnapolista.it - Garnacho, il Manchester United respinge l’offerta del Napoli: il prezzo è troppo basso (Athletic)

Leggi su Ilnapolista.it

, ildel. Ritiene ilbaso ()Ildelperi, così scrive Theil giornale sportivo on line di proprietà del New York Times.è ritenutabassa.non fa cifre ma quelle che sono circolate sono relative a circa 50 milioni di euro. Lone vorrebbe 70.Scrive:La proposta del pernon è stata accettata. Il 7 gennaioha scritto che loavrebbe preso in considerazione a malincuore la vendita anche di giocatori del vivaio, incluso, al fine di rispettare il fair play finanziario. Tuttavia, il club non sta cercando di vendere l’attaccante, e le cifre fornite finora dalnon si avvicinano al valore che solleciterebbe una eventuale partenza.