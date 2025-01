Puntomagazine.it - G7, Accordo di Gaza: “Sviluppo significativo, ora piena attuazione”

Leggi su Puntomagazine.it

I leader del G7 lodano l’di cessate il fuoco a, mentre Biden sollecita Netanyahu a considerare le preoccupazioni palestinesi e le manifestazioni in Israele esprimono dubbi sulla sicurezza.I leader del G7 hanno definito l’di cessate il fuoco nella Striscia di“uno” e hanno esortato Israele e Hamas a lavorare per la sua “”. In una dichiarazione, il G7 ha sottolineato che tutte le parti coinvolte dovrebbero impegnarsi “in modo costruttivo” nelle prossime fasi dei colloqui, al fine di garantire l’implementazione totale dell’e porre fine alle ostilità in modo permanente. Il gruppo ha ribadito il proprio impegno per la sicurezza di Israele e ha chiesto all’Iran e ai suoi alleati di fermare ogni attacco contro lo Stato ebraico.