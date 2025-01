Anteprima24.it - Furti e danni ai distributori di carburante: caccia alla banda

Tempo di lettura: < 1 minutoUnacomposta da almeno tre persone, un furgone che poi è risultato rubato, e due colpi analoghi messi a segno nella notte nei territori di Chiusano San Domenico e Manocalzati.I malviventi tornano a colpire e stavolta “scelgono” il distributore diQ8 di Chiusano e un altro rifornitore a Manocazati, già oggetto di un altro colpo la scorsa estate.Secondo le prime informazioni i tre malviventi avrebbero sradicato gli accettari di denaro dei self service per portare via quanto contenuto. Un danno chiaramente anche di tipo materiale per l’ingente costo degli apparecchi che permettono agli automobilisti di rifornirsi dicon il “fai da te”, una pratica anche più economica del “servito” e dunque utilizzata da molti clienti.Per questo l’entità esatta del bottino complessivo,compresi, è ancora in fase di valutazione.