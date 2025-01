Formazioni confermate con Maguire caduto con Amad e Yoro richiamato

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-16 20:59:00 Breaking news:Il Manchester United ha l’occasione perfetta per sfruttare le sue recenti prestazioni incoraggianti quando stasera il Southampton visiterà l’Old Trafford.Il pareggio per 2-2 in Premier League in casa del Liverpool è stato seguito dalla vittoria ai rigori in casa dell’Arsenal in FA Cup lo scorso fine settimana, nonostante abbia giocato con 10 uomini dal 61esimo minuto in poi a seguito dell’espulsione del terzino esterno Diogo Dalot.L’allenatore Ruben Amorim ora vuole vedere la stessa lotta e lo stesso spirito in ogni partita, con le prossime sette partite, contro Saints, Brighton, Fulham, Crystal Palace, Tottenham, Everton e Ipswich, offrendo apparentemente un’opportunità allo United di riprendersi la stagione in pista.Scrivendo nel programma della partita di stasera, il portoghese ha detto: “Nell’ultimo mese siamo stati all’Etihad Stadium, ad Anfield e all’Emirates Stadium – tre dei posti più difficili in cui giocare nel paese – e abbiamo ottenuto risultati positivi da ciascuno di essi.