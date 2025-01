Lanazione.it - Fondazione Rosselli, il 22 gennaio il dibattito sull'autonomia differenziata

Firenze, 172025 – Si intitola “La sentenza della Corte Costituzionale” il secondo appuntamento dei colloqui dellaCircolo, in programma il 22alle ore 17.30 allo Spazio, in via degli Alfani 101/r. Dopo il focus su “La questione salariale”, il 22si commenta la sentenza della Corte Costituzionale in tema di referendum: interverranno Marcello Cecchetti e Andrea Pertici. Giovanni Tarli Barbieri parlerà delle prospettive del regionalismo. A moderare sarà il presidente dellaCircoloValdo Spini. L'ingresso è gratuito: per informazioni è possibile mandare una mail all'indirizzo.circolo@gmail.com. “ LaCircolo- ha dichiarato Spini - intende svolgere una serie di colloqui sui principali problemi italiani, interpellando personalità anche di visioni diverse tra loro, ma con lo scopo comune di far avanzare la situazione politica, economica e sociale del paese nell'ambito dei principi e dei valori della nostra Costituzione.