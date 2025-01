Inter-news.it - Figo: «Apprezzo l’Inter di oggi. Un ricordo impresso nella mente!»

Luisha ricordato le emozioni provatesua esperienza al, sottolineando il modo in cui ora guarda al calcio e allo sport in generale.IL RAGIONAMENTO – Luisha presentato a Mi-Tomorrow il suo nuovo brand LF Luis, trattando di vari temi tra cui i suoi trascorsi vincenti al. Il portoghese, infatti, ha posto l’accento sulle emozioni vissute in nerazzurro: «Il momento che mi è rimasto piùdegli anni alè la prima volta che ho giocato a San Siro. Nel momento in cui ho alzato lo sguardo, e ho sentito tutti quei tifosi che ci spingevano, ho vissuto una sensazione bellissima. Per quanto riguarda l’ultima partita della mia carriera, credo invece che sia il giorno più emozionante della mia intera vita calcistica».sul suo rapporto attuale con, il calcio e lo sport nel suo complessoIL COMMENTO –si è poi concentrato sul suo giudizio relativo aldi Simone Inzaghi, estendendo il suo ragionamento al calcio e allo sport in termini generali.