Lanazione.it - Fiamme altissime, danni e magazzino devastato: incendio al noto atelier di abiti da sposa, indagini sulle cause

San Miniato (Pisa), 17 gennaio 2025 – Un rogo devastante ha distrutto il piano superiore dell’edificio dove si trova il famosissimo negozio Magnani. Lesono divampate ieri sera intorno alle 19,30 nei locali deldell’conosciuto in tutta la Toscana e non solo. I vigili del fuoco sono riusciti a domare lee a mettere in sicurezza la struttura e gli edifici circostanti solo dopo alcune ore. Le lingue di fuoco hanno attraversato l’intero piano superiore dell’edificio, da una parte all’altra, dal lato che affaccia sulla provinciale 36, il vialone che porta allo svincolo della FiPiLi e la traversa parallela, via Ilaria Alpi, che si trova sul retro. Sul posto sono state dirottate le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Pisa, del distaccamento di Castelfranco e della sede di Empoli.