Eurolega, Milano crolla nel finale: il Partizan sbanca il Forum 90-70

, 16 gennaio 2025 – Brusca battuta d’arresto per l’EA7 Emporio Armaniche, dopo il travolgente successo ottenuto a spese del Maccabi Tel Aviv, perde tra le mura amiche dell’Unipolcontro ilBelgrado, che si impone per 90-70. A dispetto dello scarto, però, l’Olimpia è riuscita per quasi tre quarti a tenere in equilibrio la sfida, salvo poi finire la benzina nel serbatoio. Un calo che ha permesso aldi salire in cattedra e segnare ben 30 punti in 12', che hanno spaccato in due la partita. A trascinare a questo successo la formazione serba, che ha vinto la battaglia a rimbalzo 32-24 e ha chiuso con il 72% nel tiro da due e il 94% ai liberi, ci ha pensato il terzetto formato da Carlik Jones – nominato MVP della partita dopo aver chiuso con 24 punti (9/11 da due) e 9 assist – Sterling Brown (26 punti) e dall’ex Pesaro Tyrique Jones (22 punti con il 100% al tiro e 7 rimbalzi), i quali hanno messo assieme un complessivo 100 di valutazione.