Eurolega l’Olimpia Milano crolla nel secondo tempo | passa il Partizan 70-90

Nulla da fare per, che torna in campo al Forum per la seconda partita settimanale di, ma deve fermarsi dinanzi alBelgrado. I serbi si impongono 70-90 dominando ildopo una prima metà di gara equilibrata nella sfida valevole per la 22esima giornata di regular season diresta in piena zona playoffs, ma già dalla prossima settimana, nella difficile trasferta di Istanbul contro l’Enes, bisognerà riprendere il cammino europeo.Shields e Mirotic nei primi 20? tengonosempre a contatto e anche avanti sul 40-37, ma la squadra serba, alla sua seconda vittoria consecutiva, rientra in campo con un altro piglio e soprattutto è guidata da ben suoi tre uomini sopra i 20 punti: 26 quelli di Sterling Brown, 24 per Carlik Jones e 22 per Tyrique Jones.