Espulsione per Alfonso Grande Fratello pubblico furioso per quello che è successo con Chiara

Leggi su Caffeinamagazine.it

per”. Scoppia un nuova caso al. Sotto accusa da parte delè finitoD’Apice. Il 25enne napoletano è al centro delle polemiche per una frase pronunciata nei confronti diCainelli, un’altra concorrente del reality show in onda su Canale 5. Ilè letteralmente indignato per quanto si sente in una clip diventata subito virale sui social. E c’è chi sta chiedendo che produzione prenda il provvedimento più duro contro.Il caso è scoppiato subito dopo la fine della puntata andata in onda il 16 dicembre su Canale 5, non appena terminati il collegamento tra lo studio e la Casa. La scena incriminata è avvenuta in camera da letto, quandoerano da soli. Successivamente, è intervenuto anche Javier Martinez. Tutto, però, ha origine da quantodurante la puntata.